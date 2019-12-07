شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان ترد على "غزل" عمرو أديب: أسعدت قلبي وأبكيته من السعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة الاستعراضية شريهان، على الرد على الاعلامي عمرو إديب بعد تهنئته لها بعيد ميلادها الـ 55 الذي احتفلت به أمس وسط جمهورها وعشاقها من مختلف انحاء الوطن العربي، وعلى السؤال الذي طرحه في برنامجه وهو توقيت عودتها للساحة الفنية مرة آخري.

وقال إديب في برنامجه "الحكاية" الذي يذاع عبر فضائية mbc مصر " شريهان صديقة ونعرف بعض من زمن طويل، وانا شوفتها أول مرة في بيتنا كان عندها 14 سنة، شريهان لن تتكرر، شريهان دايما واحدة، هي الفنانة الوحيدة الي متزهقش من الانتظار ليها، قاعد لحد دلوقتى مستنيها ترجع، متى تعود شريهان، شريهان فيها ميزة ونفس الوقت عيب قاتل، انها بتحب تعمل الحاجة صح ألف في الميه، يجب ان يكون العمل صحيح ألف في الميه، لذلك شريهان تشقي في حياتها الفنية، بقولها كل سنة وانتى طيبة.

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وسرعان ما اعادة شريهان مشاركة الفيديو وكتبت "صح يا عمرو، هذا أنا أتنفس وأعيش بالفن بكم ومنكم ولكم، وكما يليق بالفن المصري وحضرة المتفرج في كل الدنيا، أسعدت قلبي وأبكيته من السعادة، انا بالفعل أنجزت عمل عظيم بدون أي تنازل يليق بحبكم وتقديركم ودعائكم ومكانتي التي وضعتموني أنتم فيها".

وأضافت قائلة "والقرار الآن هو عند الشركة المنتجة العدل جروب وكما قال لي الأستاذ المحترم جمال العدل والأستاذ مدحت العدل أن وقت العرض سيتحدد من القائمين على قناة ال DMC، واتمنى اتمنى ان يخرج للجمهور ويقطع أو ينتهي هذا الانتظار ولتشفى شريهان بإسعاد الجمهور، أنا أكتر من متشكره يا ابن حبيبي وصديقي، شكراً الحكاية شكراً mbc شكراً شكراً شكراً، عمرو أديب".

وعلى سياق متصل حرصت شريهان على الرد فى رسالة مؤثرة للتعبير عن شكرها لكل من هنئها بمناسبة عيد ميلادها، وقالت الفنانة الاستعراضية : "كل ثانية فى عمرى بحبكم أكتر وبعيش بيكم أكتر.. أنا بجد مش لاقية كلام أعبر فيه عن حبى وتقديرى وسعادتى.. قلبى بيشكركم جميعًا.. شكرًا لكل إنسان فنان مبدع أسعد قلبى فى يوم عيد ميلادى.. حبكم حياة".