شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يكشف عن بدء تصوير "الاختيار" عبر تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان أمير كرارة، عبر حسابه الشخصى على تويتر، عن بدء تصوير مسلسل "الاختيار"، الذى يتناول قصة الشهيد البطل أحمد منسى.

ونشر كرارة البوستر الدعائى للمسلسل عبر حسابه الشخصى على "تويتر" وعلق عليه: "بسم الله توكلنا على الله، بدء تصوير مسلسل الاختيار منسى، بيتر ميمى، حسين عسر، باهر دويدار، سينرچى تامر مرسي"، "سنغزوا العالم رمضان 2020".

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل، وهو بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية كلبش الذين قدموها سوياً، من إنتاج "سينرجى "، ومنتج فنى للمسلسل فتحى إسماعيل.

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