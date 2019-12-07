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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رون ليبمان نجم مسلسل Friends عن عمر يناهز 82 عاما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى رون ليبمان الممثل الأمريكى الحائز على عدة جوائز، والمشهور بلعب دور والد شخصية راشيل جرين فى مسلسل "فريندز" الكوميدى Friends، وذلك عن عمر يناهز 82 عامًا، وفقاً لتقرير نشره موقع "CNN"، اليوم السبت.
وقال وكيل الممثل الأمريكى، إن سبب الوفاة كان الالتهاب الرئوى، مضيفًا فى بيان: "رون كان ممثلًا موهوبًا بدرجة لا تصدق وله تاريخ مهنى مميز فى السينما والتلفزيون والمسرح.. تعازينا لزوجته جيسيكا والتر وعائلته".
الممثل الأمريكى رون ليبمان
ورغم أن الممثل الأمريكى نجمه سطع فى دوره بمسلسل Friends، إلا أن ليبمان لديه تاريخ فنى عريق فى التلفزيون والسينما امتد لـ6 عقود، ووُلد ليبمان فى نيويورك عام 1937، وحاز على جائزة "إيمى" فى عام 1979 عن سلسلة "كاز" التى ابتكرها، وجائزة "تونى" عن مسرحية Angels in America، لطونى كوشنر.
وظهر رون ليبمان فى العديد من الأفلام بما فى ذلك "Norma Rae" و Slaughterhouse-Five، لكن دور دكتور ليونارد جرين فى مسلسل Friends، هو الذى ترك البصمة الأكبر وسيتذكره الجمهور من خلاله.
الممثل الأمريكى رون ليبمان وزوجته جيسيكا والتر
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