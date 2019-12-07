شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان يكشف لـ"الخليج 365" آخر تطورات مشاكله مع نصر محروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم بهاء سلطان عن آخرتطورات مشاكله مع المنتج نصرمحروس قائلا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": مازالت المشاكل قائمة حتى الآن حيث كانت آخر جلسة فى القضية التى تجمع بينى وبينه من حوالى أسبوعين ولم تسفرعن أى إيجابيات متمنياً حل هذه المشاكل خلال الأيام المقبلة، والعودة إلى جمهوره من جديد.

وأحيا بهاء سلطان فى الفترة الماضية عددا كبيرا من الحفلات الغنائية، وسط حضور جماهيرى كبير .

وطرح "سلطان" آخر ألبوماته الغنائية، عام 2014، بعنوان "بدعي يا رب"، كما شارك في غناء عددا من أغاني المسلسلات، مثل: "ابن حلال، مزاج الخير، الكيف".

Advertisements

كانت آخر مشاركاته الفنية تتر مسلسل "فوق السحاب"، عام 2018، من المعروف أن بهاء سلطان ابتعد عن الساحة الفنية بسبب مشاكل بينه وبين المنتج نصر محروس، تسببت في عدم استطاعته تقديم أي أعمال غنائية بسببها.