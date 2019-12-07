شكرا لقرائتكم خبر عن داليا البحيرى بتجرب حظها مع أغنية "ملطشة القلوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحظى أغنية ملطشة القلوب" للفنان مصطفى شوقى، برواج كبير بين عدد كبير من الفنانين ومستخدمى منصات التواصل الاجتماعى المختلفة بشكل عام، حيث يتزايد استخدام موسيقى وكلمات الأغنية فى إعداد ونشر الفيديوهات عبر تطبيق "توك توك" والبرامج الأخرى التى تدعم تركيب مقاطع فيديو للأشخاص مع صوت الأغانى.

وفيما يعتبر مواكبة لموجة الترند السائد لأغنية "ملطشة القلوب"، نشرت الفنانة داليا البحيرى، مقاطع فيديو عبر ستورى إنستجرام، وهى تردد كلمات الأغنية ذاتها، ويأتى هذا بعد أسبوع، من نشر الفنانة دنيا سمير غانم، وشقيقتها الفنانة إيمى سمير غانم، مقطع فيديو مشابه احتفالًا باقتراب عيد الميلاد المجيد، حيث نشرت دنيا مقطع فيديو مقتضب يجمعها مع شقيقتها إيمى، مستخدمه فلتر تظهران من خلاله مرتديتان القبعة الحمراء المميزة لبابا نويل "سانتا كلوز".



داليا البحيرى تغنى "ملطشة القلوب"

دنيا وإيمى سمير غانم، ظهرتا فى مقطع الفيديو الذى نشرته الأولى دون تعليق، بينما رددتا كلمات أغنية "ملطشة القلوب" للفنان مصطفى شوقى، حيث رددت الفنانتان الشابتان جزء صغير من الأغنية هو: "يا ملطشة القلوب يا جلاب المصايب".

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أغنية "ملطشة القلوب" للفنان مصطفى شوقى، اقتربت من تحقيق 9 ملايين مشاهدة منذ طرحها يوم 23 سبتمبر الماضى، وكلمات الأغنية هى: "على فين العزم إن شاالله؟!.. وإيه اللى قطعلك نومة؟.. ده لولاش الستر من الله مكانتش قامت لك قومة.. لسة لك عين تدوب؟.. مانتاش عايز تتوب؟.. ده البر ماهوش أمان والعشق مالوش ضمان.. ده رهان على حدف طوب ونشانك سهمه خايب.. يا ملطشة القلوب.. يا جلاب المصايب.. هتقولى ايه هُس يجيك أوا دخلك منين سرسوب الهوى هتروح يومين وتجيلى جريح تقولى دبَّر حق الدوا دواك فضّى الجيوب.. وخلى الناس تعايب.. يا ملطشة القلوب .. يا جلاب المصايب".

"مش كنا قولنا مفيش من كذا!!.. فُتنا الغرام ونصبنا العزا رجعت تانى ف عهدك ليه؟ هى القلوب كييفة أذى!.. ده الكدب أبو العيوب يا مُهر وحبله سايب.. يا ملطشة القلوب .. يا جلاب المصايب.. لسة لك عين تدوب؟.. مانتاش عايز تتوب؟.. ده البر ماهوش أمان والعشق مالوش ضمان.. ده رهان على حدف طوب ونشانك سهمه خايب.. يا ملطشة القلوب.. يا جلاب المصايب".

ويشار إلى أن الفنان مصطفى شوقى، طرح أغنية "وحشتونى" بعد النجاح الكبير الذى حققته أغنية "ملطشة القلوب"، وحققت أغنية وحشتونى التى طرحها نصر محروس، يوم 15 نوفمبر الجارى، أكثر من 2 مليون مشاهدة

كلمات أغنية وحشتونى، للفنان مصطفى شوقى، هى: "وحشتونى.. وحشتونى ووحشتم عينيا.. وحشتونى.. وحشتونى وفضّيتوا الدنيا عليا.. لسة فاكر.. وإنتوا جنبى جوا قلبى قريبين.. لسة فاكر.. أيوة فاكر الثانية فى بعادكم سنين.. لسة فاكر كل حاجة والله دوبنى الحنين.. لسة حاسس.. كل لمسة.. كل همسة فى حضنكم.. كل حاجة حلوة فيا بتبقى حلوة منكم.. نور عيونى.. يا حتة منى.. يا أغلى حاجة بحبكم.. وحشتونى.. وحشتونى ووحشتم عينيا.. وحشتونى.. وحشتونى وفضّيتوا الدنيا عليا".