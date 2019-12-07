شكرا لقرائتكم خبر عن "قلبى بيشكركم جميعا ".. رسالة مؤثرة من شريهان لجمهورها فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة شريهان، أمس الجمعة، بعيد ميلادها الـ55، حيث ولدت فى مثل هذا اليوم الموافق 6 ديسمبر من العام 1964، وتلقت الفنانة الاستعراضية التهنئات من محبيها ومتابعيها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى، إضافة إلى زملائها فى الوسط الفنى، الذين تمنوا جميعًا لها دوام الصحة وأن تظل جميلة كما عهدوها وصلبة أمام الأزمات.

وفى رسالة مؤثرة من الفنانة شريهان للتعبير عن شكرها لكل من هنئها بمناسبة عيد ميلادها، قالت الفنانة الاستعراضية، فى تدوينه عبر حسابها على إنستجرام: "كل ثانية فى عمرى بحبكم أكتر وبعيش بيكم أكتر.. أنا بجد مش لاقية كلام أعبر فيه عن حبى وتقديرى وسعادتى.. قلبى بيشكركم جميعًا.. شكرًا لكل إنسان فنان مبدع أسعد قلبى فى يوم عيد ميلادى.. حبكم حياة".



شريهان تشكر كل من هنئها بمناسبة عيد ميلادها

وكانت الفنانة آيتن عامر، هنأت، أمس الجمعة، النجمة شريهان بعيد ميلادها، حيث نشرت صورة حديثة لها، وعلقت عليها، "كل سنة وأنتى طيبة وجميلة وطعمة يا حلوة الحلوات.. نفسى أقولك كلام كتير بس هستنى لما أشوفك وأقولهولك".

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كما حرصت الفنانة رجاء الجداوى، على تهنئة شريهان بعيد ميلادها، ونشرت مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها، قائلة: "حبيبتى الغالية أوى شرى أو بنتى التى لم أنجبها.. كل سنة وأنتِ طيبة وسعيدة ومتمتعة بالصحة يارب، بحبك يا شرى".

وفى السياق ذاته، هنأت مجلة "فوج" فى نسختها العربية، الفنانة الاستعراضية شريهان بعيد ميلادها، بنشر فيديو قديم، لها تغنى فيه للعيد، وقالت " فوج " عبر حسابها على إنستجرام: "تهنئة متأخرة للديفا والأيقونة العربية، الرائعة شريهان، النجمة الاستعراضية احتفلت بعيد ميلادها أمس الجمعة"، فيما طالبت المجلة من متابعيها أن يتركوا لشريهان رسالة عبر التعليقات.