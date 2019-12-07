شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة مسرح الشمس تشارك بـ"ست الدنيا" ضمن فعاليات "بكرة أحلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة وفاء الحكيم، مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تشارك ضمن فعاليات الملتقى العربي لذوي الاحتياجات الخاصة "بكرة أحلى"، والذى يقام بمركز الهناجر للفنون، حيث تشارك الفرقة بعرض "ست الدنيا" من إنتاج الفرقة، والذى يعرض يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 ديسمبر الحالي في تمام الثانية ظهرا على مسرح مركز الهناجر للفنون، كما يقدم عضو الفرقة سيد قمر مقاطع غنائية ضمن حفل افتتاح الملتقى غدا الأحد في تمام الثامنة مساء.

















جدير بالذكر أن هذه ليست المشاركة الأولى للفرقة ضمن فعاليات الملتقى، حيث شاركت الفرقة العام الماضي بمعرض الفنون التشكيلية لأعضاء الفرقة من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تقديم عرض "الحكاية روح" من إنتاج الفرقة.

يذكر أن عرض "ست الدنيا" هو نتاج ورشة الرقص الإيقاعية للفرقة تحت إشراف الفنان ميدو آدم، تأليف وأشعار بلال إمام، ألحان وغناء أحمد الناصر، بطولة أحمد الدسوقي، محمود سعيد، هيثم حسن، مريم نصر، وفنانى فرقة الشمس، تصميم وتدريب ميدو آدم.