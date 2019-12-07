شكرا لقرائتكم خبر عن فريق عمل "الطوق والأسورة" يطير إلى تونس للمشاركة فى أيام قرطاج المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافر فريق عمل مسرحية "الطوق والأسورة" إلى تونس، لتمثيل مصر فى فعاليات أيام قرطاج المسرحية التى تبدأ اليوم 7 ديسمبر الحالى حتى 15 من نفس الشهر .

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مسرحية "الطوق والأسورة " من إنتاج مسرح الطليعة بالبيت الفنى للمسرح تم تقديمها للمرة الأولى فى الدورة الثامنة لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى 1996، وحصل مخرجها ناصر عبد المنعم على جائزة أفضل إخراج فى المسابقة الرسمية للمهرجان، وهى الجائزة الأولى لمصر فى المهرجان، وتمت إعادة إنتاج المسرحية فى عام 2018 ضمن الاحتفال باليوبيل الفضى للمهرجان التجريبى، وتم اختيارها للمنافسة على جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمى فى مهرجان المسرح العربى، الذى تنظمه الهيئة العربية للمسرح فى يناير 2019، وحصلت على جائزة أفضل عرض عربى، لتصبح أول جائزة لعرض مصرى فى المهرجان العربى.

المسرحية عن رواية الكاتب يحيى الطاهر عبد الله، ودراماتورج الدكتور سامح مهران وديكور محيى فهمي وملابس نعيمة عجمى وموسيقى جمال رشاد، وغناء كرم مراد ومخرج منفذ منال إبراهيم وإخراج ناصر عبد المنعم، وتمثيل مارتينا عادل - فاطمة محمد على - محمود الزيات - أشرف شكرى - نائل على -احمد طارق - سارة عادل - سارة مصطفى - محمد حسيب - شبراوى محمد - شريف القزاز - سلمى عمر .