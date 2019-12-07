شكرا لقرائتكم خبر عن مجد القاسم: أبدأ تصوير برنامج "سهرة مع مجد" مع بداية العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان مجد القاسم إنه يستعد لتصوير برنامجه الغنائى مع بداية انطلاق العام الميلادى الجديد 2020، فى أول تجربة تقديم تليفزيونى له بعنوان "سهرة مع مجد".

وأضاف مجد، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن عرض البرنامج يتزامن مع تصويره، وتتضمن الحلقات استضافة نجم من نجوم الغناء، بالإضافة إلى استقبال أحد المواهب الشابة الجديدة، لعرضهم على جمهور البرنامج، لتشجيع الأصوات الشابة والمميزة.

من ناحية أخرى انتهى المطرب مجد القاسم من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "يا عسل" من ألبوم الجديد يحمل اسم "باقة ورد"، من كلمات محمود عمر، وألحان صلاح عطية، وتوزيع الموسيقى نادر السيد، ومن المقرر أن تصوير الأغنية على طريقة فيديو كليب وعرضها على القنوات الفضائية.

ويتعاون مجد فى هذا الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم سيد راضى وصلاح عطية ومحمود شوقى وباسم منير وحمادة عصمت وريمون ويراهن عليه مجد، خاصة أنه يقدم فيه نوعية مزيكا مختلفة وجديدة عن أعماله السابقة حسبما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".