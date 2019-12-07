دنيا عبدالعزيز تهنئ دياب بعيد ميلاده (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة دنيا عبدالعزيز، صديقها الفنان دياب بعيد ميلاده الـ40، الموافق اليوم 7 ديسمبر الجاري.

ونشرت دنيا صورة تجمعها بدياب، وزوجته هاجر الشرنوبي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "سنة حلوة عليك يا ديبو، وأشوفك دايما ناجح يا حبيبي، ومحقق كل أحلامك ياربأ ويخليلك الحلوة القمر هاجر، حبيبتي".

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ويحتفل الفنان محمد دياب بعيد ميلاده الـ40، إذ إنه من مواليد 7 ديسمبر عام 1979.

وعرض لدياب، مؤخرا، مسلسل "بحر" من بطولة الفنان ماجد المصري، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكي، وفوزية محمد، ومحمد علي رزق، وعبد الرحمن أبوزهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي، ونورهان ومنه عرفة، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

يذكر أن الفنان محمد دياب طرح مؤخرا أغنية "فاكرهم جدعان"، التي طرحها 24 نوفمبر الماضي، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب".

أغنية فاكرهم جدعان، من كلمات عصام حسني، ألحان محمد غريب، وتوزيع أحمد عادل.