صور| أماني كمال وعايدة رياض في كواليس "حواديت الشانزليزيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة أماني كمال صورًا، تجمعها بالفنانة عادية رياض، من كواليس مسلسل "حواديت الشامزليزيه"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وعلقت أماني على الصور: "حواديت الشانزليزية، فردوس وريتا". ويعرض مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، عبر قناة on e، منذ نوفمبر الماضي. المسلسل من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل، وبطولة: إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، مي سليم، إدوارد، سارة عادل، أماني كمال، هاجر الشرنوبي، رباب ممتاز، محمد عبد الحافظ، منة جلال، خالد محروس، عزوز عادل، ندى عادل، وضيوف الشرف: فريدة سيف النصر، حمدي الوزير، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، وليلى عز العرب.

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