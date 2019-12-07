محمد رحيم يهنئ تامر حسني بـ"جينيس ريكورد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الملحن محمد رحيم، صديقه الفنان تامر حسني، بدخوله موسوعة "جينيس ريكورد" العالمية، بعد أن لقب كأكثر فنان مؤثر وملهم في العالم.

ونشر رحيم صورة تجمعه بالفنان تامر حسني، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "من كل قلبي بقول ألف ألف مبروك لأخويا وعشرة عمري وحبيبي الفنان تامر حسني على دخوله للمرة الثانية في الموسوعة العالمية، الحقيقة شيء نفتخر بيه جميعا ويفتخر به كل إنسان وشاب طموح ومجتهد في العالم، ألف مبروك يا تيمو، وأنا أكتر إنسان في الدنيا عارف إنت اجتهدت، وتعبت قد ايه علشان تحقق كل نجاح إنت فيه".

يذكر أن تامر حسني ينتظر عرض فيلمه الجديد "الفلوس"، يوم 25 ديسمبر المقبل، حيث كان من ‏المقرر ‏عرضه في موسم أفلام ‏عيد الأضحى، إلا أن الشركة المنتجة للفيلم قررت تأجيله، فيلم ‏‏"الفلوس" من ‏بطولة زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ‏نانسى صلاح، محمد سلام، تأليف محمد عبد المعطي، ‏إخراج سعيد ‏الماروق.