صور| هنا الزاهد وشيكو وآيتن عامر في عيد ميلاد كريم فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت دانيا البناوي، زوجة الفنان كريم فهمي، مجموعة من الصور، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من حفل عيد ميلاد زوجها بحضور الأصدقاء المقربين.
وحضر حفل العيد ميلاد الفنانة آيتن عامر، والفنان شيكو، وشقيقه الفنان أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد، والفنان كريم محمود عبدالعزيز، وغيرهم من الأصدقاء المقربين.
وحرصت البناوي أن تقبل زوجها، في أثناء الاحتفال بعيد ميلاده، وأحضرت له "تورتة"، مكتوب عليها: "كل سنة وأنت طيب"، وعلقت: "عيد ميلاد كريم، كانت ليلة مذهلة، شكرا على حضوركم".
ويحتفل الفنان كريم فهمي بعيد ميلاده الـ37، إذ إنه ولد في 3 ديسمبر 1982، له عدد من الأعمال في السينما والتليفزيون منها "حسن وبقلظ"، "زنقة الستات"، "سكر مر"، "أمر واقع"، "الحساب يجمع"، وغيرها.
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