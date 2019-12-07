بهذه الكلمات.. نيللي كريم تهنئ شريهان بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرصت الفنانة نيللي كريم، على تهنئة الفنانة شريهان بعيد ميلادها الـ55، الذي وافق أمس، 6 ديسمبر.
ونشرت نيللي صورة، للفنانة شريهان، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد، ربنا يحفظك حبيبتي".
واحتفلت الفنانة شريهان بعيد ميلادها الـ55، أمس 6 ديسمبر، إذ إنها مواليد عام 1964.
شريهان بدأت حياتها الفنية وهي في الرابعة من عمرها وعملت في المسرح والسينما والتليفزيون، حققت نجاحات كبيرة واشتهرت بالفوازير.
يذكر أن الفنانة شريهان تشارك في بطولة مسرحية "كوكو شانيل" من إخراج هادي الباجوري، ويشاركها العرض كل من إنجي وجدان، أيمن قيسون، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، والمسرحية مليئة بالاستعراضات والشخصيات والأغاني.
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