حجاج عبدالعظيم: أستعد لـ"يا تصيب يا تخيب".. وأعتز بتجربتي مع مي عزالدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يستعد الفنان القدير حجاج عبدالعظيم، للمشاركة في مسرحية "يا تصيب يا تخيب" التي ستُعرض بالمملكة العربية السعودية.

وقال حجاج في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن افتتاح المسرحية سيكون بعد 5 أيام، إذ يقوم حاليًا ببروفات مع فريق العمل، متمنيًا أن تنال إعجاب الجمهور، لافتًا إلى أنه يستعد أيضًا للمشاركة في بطولة فيلم "مش أنا" أمام الفنان تامر حسني.

"يا تصيب يا تخيب" بطولة أحمد آدم وسمية الخشاب وسامح حسين ومروة عبدالمنعم ومصطفى هريدي، والممثلة والمطربة اللبنانية نانيتا، من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، وإخراج محسن رزق.

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حجاج شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنسيسة بيسة"، وبسؤاله هل سيجمعهما في رمضان عمل جديد، قال "لا أعرف وأتمنى أن يجمعنا عمل بعد (البرنسيسة بيسة)، لأنه من التجارب اللي بعتز بيها جدًا، لإن مي عز الدين حد جميل في حياتي شخصيًا، ودايمًا بحب الشغل معاها، فهي فنانة مجتهدة وموهوبة ونشيطة وشاطرة وفاهمة بتعمل إيه، وبتذاكر كويس جدًا في أعمالها، وبتريح كل فريق العمل اللي حواليها وبيشتغل معاها".

وأضاف: "كانت تجربة جميلة وشيقة لي بالرغم من بعض الانتقادات التي تعرض لها المسلسل، ولكن من الوارد أن يتعرض أي عمل فني لآراء مختلفة سواء بالإيجاب أو السلب".

"البرنسيسة بيسة" عرض في رمضان الماضي، وهو من تأليف مصطفى عمر وفاروق هشام، وإخراج أكرم فريد، بطولة مي عز الدين، بوسي، حجاج عبدالعظيم، إيمان السيد، أحمد حلاوة، أحمد فتحي، حسام داغر.

يُذكر أن حجاج عبدالعظيم، انتهى مؤخرًا من تصوير دوره في مسلسل "اتنين في الصندوق".