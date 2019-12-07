شريهان عن "كوكو شانيل": "أنجزت عملاً عظيمًا بدون أي تنازل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة الكبيرة شريهان، عن تفاصيل خاصة بمسرحيتها الجديدة "كوكو شانيل"، التي تعود بها بعد فترة غياب عن عالم الفن.

وكتبت شريهان، عبر حسابها على "تويتر": "أنا بالفعل أنجزت عمل عظيم بدون أي تنازل.. يليق بحبكم وتقديركم ودعائكم ومكانتي التي وضعتوني أنتم فيها".

وتابعت: "القرار الآن هو عند الشركة المنتجة العدل جروب، وكما قال لي الأستاذ المحترم جمال العدل والأستاذ مدحت العدل، أن وقت العرض سيتحدد من القائمين على قناة الـ DMC ، وأتمنى أتمنى أن يخرج للجمهور ويقطع أو ينتهي هذا الإنتظار، ولتشفى شريهان بإسعاد الجمهور".

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وأضافت: "أنا أتنفس وأعيش بالفن بكم ومنكم ولكم، وكما يليق بالفن المصري وحضرة المتفرج في كل الدنيا".

وأنهت حديثها بتوجيه الشكر للإعلامي عمرو أديب بعد تهنئته لها بعيد ميلادها عبر برنامجه، قائلة: "أسعدت قلبي وأبكيته من السعادة.. وأنا أكتر من متشكرة يا ابن حبيبي وصديقي.. شكراً الحكاية، شكراً mbc ، شكراً شكراً شكراً".

مسرحية "كوكو شانيل" إنتاج العدل جروب وتعيد المسرحية الفنانة شريهان للساحة الفنية من جديد بعد غياب طويل حوالي 30 عامًا، ويشارك شريهان عدد كبير من الفنانين على رأسهم الفنانة ياسمين رئيس وإنجي وجدان وعدد من الشباب المشاركين في العمل اختارهم مخرج المسرحية هادي الباجوري من خلال عدد من الورش التمثيلية.