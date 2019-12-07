تراند اليوم : بالفيديو.. إعلامية كويتية تهاجم فنانةشهيرة لظهورها بهذا الفستان العاري...

هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الفنانة أمل العوضي، متهمتها باعتماد إطلالات عري بعد ظهورها بفستان يكشف جزء كبير من جسدها.

وقالت العيدان في في مقطع فيديو نشرته في حسابها على موقع "انستغرام": "أمل العوضي إنتي من عيلة كثير نقدرها ونحترمها، لكن لبسك وايد فاضح وفيه كمية عري مو معقولة.. إنتوا في بنات يقتدون فيكم خاصة المراهقات".

وأضافت: "أنا عندي سؤال هل ترضين على بنتك تلبس هيك اللبس؟".

وتابعت : "إنتي كويتية عيب عليكي.. مو ناقصك جمال حتي تلبسي كمية العري هاد .. ليكي صور عندي بملابس محتشمة واوايت وايت كلها رقي.. راجعي نفسك أمل العوضي ومتبقي مثال سيء".