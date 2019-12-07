بالفيديو: سوزان نجم الدين تكشف القصة الكاملة لسرقتها في مطار القاهرة

خرجت الفنانة السورية سوزان نجم الدين عن صمتها بعد تعرُّضها للسرقة أثناء تواجدها داخل مطار القاهرة الدولي لتروي واقعة السرقة بالتفاصيل وما فعلته الشرطة المصرية بعد تدخلها لإعادة مسروقاتها من جديد.

وقالت سوزان في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”، إنها أخطأت عندما قرّرت أن لا تحمل حقيبة يد التي تضع فيها مقتنياتها الثمينة وحاسبها المحمول فيه فوضعت أغلب مجوهراتها وأغراضها الثمينة في حقيبة السفر الكبيرة وتعرّضت الحقيبة لعملية سطو، وسرقة وقامت بإبلاغ السلطات المصرية متمثلة بإدراة البحث الجنائي المصرية.

فى هذا السياق، شكرت نجم الدين ضمن حديثها فى الفيديو عددًا من ضباط قسم البحث الجنائي المصري لمتابعتهم الطويلة والدقيقة والحثيثة لقضيتها وإلقائهم القبض على السارق بعد التعرف عليه ومداهمة منزله في منطقة الشرقية، وبينت نجم بأن السارق كان قد تصرّف بمعظم مقتنياتها الشخصية من مجوهرات ونقود وغير ذلك.