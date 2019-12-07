سعد الصغير يوجه رسالة لنجوم لوكاندة الأوباش

نشر النجم سعد الصغير صورة تجمعه بنجوم مسرحية لوكاندة الأوباش، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر سعد في الصورة مع كل من أوس أوس، حسن الرداد، ماجد المصري، حمدي المرغني، حسن عبد الفتاح، والدكتور أشرف زكي، وعلق عليها قائلًا: أخواتي وحبايبي الضحك والأحترام والجمال

والحمدلله على نجاح لوكاندة الأوباش الرياض وأنتظروا حاجات كتيرة هتعجبكو الفترة القادمه هبداء أنزلها من المسرحية وإن شاء الله نعرضها في مصر كمان وكل الشكر على جمهورنا في الرياض.

ومسرحة لوكاندة الأوباش بطولة كل من ماجد المصري، حسن الرداد،

هالة فاخر، حمدي الميرغني، سعد الصغير، بدريه طلبة، مايا دياب، أوس أوس، حسن عبد الفتاح، إنجي علي، وهي من تأليف محمد عز وأحمد فوزي، وإخراج الدكتور أشرف زكي، وغناء عصام كريكا.

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يذكر أن الفنان سعد الصغير طرح سابقًا كليب بعنوان بتناديني تاني ليه، وهو من إخراج كامبا، وكلمات محمد البوغة، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع أشرف البرنس، وتشاركه في الكليب الفنانة الاستعراضية أنستازيا.