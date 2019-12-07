على غرار شيرين رضا.. هنا شيحة تعبر عن حبها لـ أحمد فلوكس رغم الانفصال

أعربت الفنانة هنا شيحة عن حبها الشديد للفنان أحمد فلوكس، وأكدت في لقاء تلفزيوني أن سبب طلاقها منه عدم التوافق والتركيب.

وأكدت من خلال برنامج مساء دي إم سي، أنهم سيظلا أصدقاء، وأن الطلاق جاء حتي يخرجوا من الأزمة بأقل الخسائر، وخاصة أنهم لم يتفقوا على الحياة اليومية، مشيرة إلى أن الصداقة ستستمر مع الحب والصدق.

وكانت الفنانة شيرين رضا، عندما تتحدث عن النجم عمرو دياب، دائمًا، كانت تؤكد على حبها، له مشيرة

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إلى أنه والد ابنتها، وسيظل صديقها إلى الأبد، وأكدت أنهم في أحيان كثيرة يتكلمون عن ابنتهم فهي الرابط الأقوى بينهم.

يذكر أن الفنان أحمد فلوكس والفنانة هنا شيحة، أعلنوا طلاقهما في شهر يوليو الماضي، وجاء ذلك قبل إتمام عام على عقد القرآن، ورفضت هنا الكشف عن أسباب الانفصال، ولكنها أكدت أن الانفصال تم في آجواء ودية، وأنها لا زالت

تكن الاحترام لطليقها، ورفضت التعليق على الشائعات التي طالتهما طوال الفترة الماضية.

وكان أحمد فلوكس وجَّه رسالة شكر إلى الأهل والأصدقاء المقربين منه، وكان على رأسهم زوجته هنا شيحة، حيث قام بنشر صورة تجمعه بالفنان حميد الشاعري، والفنانة بشرى، وابنه، وعلَّق عليها قائلًا: القلوب الطاهرة اللي بشكر ربنا عليهم اللي في حياتي.. الأصدقاء والحبايب والأقارب.. دول اللي سبب في نجاحي ودول اللي بهديهم نجاح دوري في فيلم الممر.. لأنهم كانوا من أكثر الداعمين لي .. وفي أشخاص تانين بس للأسف مش لاقي صور ليهم عندي مقربين ليا قوي بشكرهم من كل قلبي.