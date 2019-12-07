تراند اليوم : متعليش صوتك .. هنا الزاهد تحكي تفاصيل أول خناقة بينها وبين فهمي-فيديو

كشفت الفنانة هنا الزاهد كواليس أحد المشاهد التي جمعتها بالفنان أحمد فهمي قبل زواجهما في مسلسل “الواد سيد الشحات”.

وأشارت هنا الزاهد إلى أن كواليس هذا المشهد تضمن مشاجرة حقيقية بينهما عندما نادت بصوت عال على الماكير كي يهتم بشعرها وقالت “كانت الباروكة اللي لبساها مش مظبوطة وكنت خايفة تبان في التصوير، فناديت بصوت عال على الماكير عشان يظبطها”.

مضيفة “وفجأة زعقلي وقالي متعليش صوتك في الاستوديو، وقالي إيه اللي بتعمليه ده ومتعليش صوتك قلتله إنت مالك واتخانقنا جوا الاستوديو قدام الناس، وقال الاستوديو هنا ليه احترامه وأنا أقوله أنا محترمة”.

ولفتت هنا الزاهد إلى أن فهمي ظل غاضبا منها طوال المشهد وكان لا ينظر إليها وفي النهاية بادر بصلحها.

يشار إلى أن أحمد فهمي وهنا الزاهد احتفالا بزفافهما أول سبتمبر الماضي، في حفل كبير بأحد فنادق القاهرة حضره عدد كبير من النجوم.