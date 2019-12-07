تراند اليوم : تستحقها بجدارة … تهنئة خاصة من أمير كرارة لتامر حسني

هنأ الفنان أمير كرارة المطرب تامر حسنى بعد دخوله موسوعة جينيس كأكثر فنان مؤثر وملهم فى العالم من خلال خاصية STORY بحسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وقام أمير كرارة بنشر صورة لتامر حسنى وعلق عليها قائلا: “تستحقها بجدارة يا صاحبى يا مشرفنا”.

يذكر أن النجم تامر حسني حصل على لقب أفضل فنان مؤثر وملهم فى العالم ضمن موسوعة جينيس العالمية.

وجاء ترشيح تامر حسنى على الجائزة نظرا لحصوله على 3 جوائز مؤثرة وهى: جائزة أول فنان عربى يضع بصمته فى هوليوود، ثم حصوله على جائزة “BIG APPEL” كأشمل فنان فى العالم، وجائزة أول فنان مصرى يحضر لبلده موسوعة “جينيس ريكورد” لأكبر حملة تبرع بالدم التي أقامها مع جمهوره، وهى جائزة تعتمد على القيمة الفنية، ومن ضمن الحاصلين على تلك الجائزة بطل فيلم “IRON MAN” روبرت دونى جونير.