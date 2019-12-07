تراند اليوم : وفاة الممثل رون ليبمان أحد نجوم مسلسل «فريندز» عن عمر يناهز 82 عاماً

توفي الممثل الأميركي الحائز على عدة جوائز، رون ليبمان، المشهور بلعب دور والد شخصية راشيل غرين في مسلسل «أصدقاء» أو «فريندز» الكوميدي، وذلك عن عمر يناهز 82 عاماً، وفقاً لتقرير نشره موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وقال وكيله إن سبب الوفاة كان الالتهاب الرئوي.

ورغم أن نجمه سطع في دوره بمسلسل «الأصدقاء» الأميركي، فإن ليبمان لديه تاريخ فني عريق في التلفزيون والسينما امتد لستة عقود.

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وقال وكيله في بيان: «رون كان ممثلاً موهوباً بدرجة لا تصدق وله تاريخ مهني مميز في السينما والتلفزيون والمسرح. تعازينا تذهب لزوجته جيسيكا والتر وعائلته».

ووُلد ليبمان في نيويورك عام 1937. وحاز على جائزة «إيمي» في عام 1979 عن سلسلة «كاز» التي ابتكرها، وجائزة «طوني» عن مسرحية «إينجيلز في أميركا» لطوني كوشنر.

وظهر في العديد من الأفلام بما في ذلك «نورما راي» و«سلوتهاوس فايف». لكن دوره كدكتور ليونارد غرين في مسلسل «أصدقاء» هو الذي ترك البصمة الأكبر وسيتذكره الجمهور من خلاله.