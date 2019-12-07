حقيقة وفاة سلطان الطرب جورج وسوف

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كتب امير فتحي في السبت 7 ديسمبر 2019 06:54 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خلال ال 24 ساعة الماضية خبرا حول وفاة الفنان اللبناني ” جورج وسوف ” وهو الأمر الذي جعله الإسم الأكثر بحثا على مواقع السوشيال ميديا ومحركات البحث .
وجاء الخبر تحت عنوان ” وداعا أبو وديع ” معلنا عن وفاة جورج وسوف إثر إصابته بأزمة قلبية .
الأمر الذي دفع سلطان الطرب الذي خرج للرد بنفسه على هذه الشائعة ولكن بطريقة ساخرة حيث قام بنشر صورة كاريكاتيرية له عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري .
والتي وجه من خلالها رسالة إلى مطلق هذه الشائعة فكتب عليها : ” لمخترع إشاعة إني مت بقلو : عبيب ألبي ” .
كما أكد مقربون من الفنان جورج وسوف على إنه يتمتع بصحة جيدة ويتواجد حاليا في منزله في منطقة بحرصاف في لبنان .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.