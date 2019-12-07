حقيقة وفاة سلطان الطرب جورج وسوف

كتب امير فتحي في السبت 7 ديسمبر 2019 06:54 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خلال ال 24 ساعة الماضية خبرا حول وفاة الفنان اللبناني ” جورج وسوف ” وهو الأمر الذي جعله الإسم الأكثر بحثا على مواقع السوشيال ميديا ومحركات البحث .

وجاء الخبر تحت عنوان ” وداعا أبو وديع ” معلنا عن وفاة جورج وسوف إثر إصابته بأزمة قلبية .

الأمر الذي دفع سلطان الطرب الذي خرج للرد بنفسه على هذه الشائعة ولكن بطريقة ساخرة حيث قام بنشر صورة كاريكاتيرية له عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري .

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والتي وجه من خلالها رسالة إلى مطلق هذه الشائعة فكتب عليها : ” لمخترع إشاعة إني مت بقلو : عبيب ألبي ” .

كما أكد مقربون من الفنان جورج وسوف على إنه يتمتع بصحة جيدة ويتواجد حاليا في منزله في منطقة بحرصاف في لبنان .