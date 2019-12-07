شيريهان تبهر متابعيها بإطلالة جديدة.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت إحدى صفحات محبي الفنانة المصرية شيريهان، صورة حديثة لها مع أحد خبراء التجميل واستطاعت أن تخطف الأنظار بجمالها وأناقتها في الصورة.

شيريهان، أطلت خلال الصورة بفستان أبيض أنيق، وحصدت الصورة على العديد من التعليقات التي هنأتها على عيد ميلادها والذي يوافق 6 ديسمبر.

واعتادت شيريهان خلال الفترات الأخيرة على نشر صورة أو صور من جلسات تصوير تخضع لهان والتي تلقى رواجًا كبيرًا بين محبيها.

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من ناحية آخرى، أعلن المخرج هادي الباجوري، قال مؤخرًا في تصريحاته لبرنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”، أن الفنانة شريهان تستعد لعمل مسرحى جديد باسم “كوكو شانيل” وأكد أنها كانت فى أعلى مستوى خلال التحضير للمسرحيتها، وقال: “مستواها أعلى من زمان كمان”.

مسرحية “كوكو شانيل” كتب لها السيناريو والحوار والأغاني مدحت العدل، ومن إخراج المخرج هادي الباجوري وإنتاج العدل جروب.

يذكر أن الفنانة شيريهان، احتفلت بعيد ميلادها الـ 55، وتلقت العديد من تهاني جمهورها ومحبيها في مصر والوطن العربي، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.