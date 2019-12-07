روان بن حسين تقيم "بيبي شور" لطفلها المنتظر على طريقتها.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تواصل الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين احتفالاتها بحملها الذي أعلنت عنه قبل أيام وفاجأت الجمهور والمتابعين بالخبر، حيث أقامت حفل "بيبي شاور" لطفلها المنتظر وسط حضور صديقاتها والمقرّبين منها.

وقالت روان إنها دعت 20 شخصًا فقط وهم الأقرب إليها لحضور المناسبة، ووثقت مقاطع الفيديو لحفل "بيبي شاور” الأجواء اللافتة التي كانت موجودة في السهرة من الديكور الذي اعتمد بشكل كبير على باقات الورود والبالونات الملونة وأطباق الحلوى الموزعة على طول الطاولة أمام المدعوين.

وارتدت الفاشينيستا الكويتية في الحفل فستانًا أصفر فاتح اللون تعلوه عباءة مفتوحة من الأمام مزينة من أعلى بالريش، مع اعتمادها على تموجات شعر ناعمة ومكياج بسيط يبرز جمال ملامحها.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو والصور التي وثقتها روان لأجل هذه المناسبة، غير أن أغلب التعليقات كانت تتعلق بالاسم الذي اختارته لمولودها المنتظر، وهو الأمر الذي لم تعلّق عليه الفاشينسيتا.

وكانت روان نشرت قبل أيام فيديو كشفت فيه لحظة زيارتها للعيادة الطبية من أجل سماع صوت نبض جنينها، لتبكي من شدة تأثرها بهذا الموقف.

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وقالت إن أكبر إنجاز حققته في حياتها هو اتخاذها قرارًا بتأسيس عائلة في هذا العمر الصغير، لافتةً إلى أنها لم تقلل من شأن إنجاز العمل أو الدراسة، بل تعتبر تحمل مسؤولية طفل وحياته وسعادته وإضحاكه ومستقبله وصحته ودراسته أكبر تحدّ تواجهه في حياتها.

وأكدت بن حسين أنها كانت تقول لنفسها إن الغربة علمتها قدر أهلها ووالدها ووالدتها والأشياء التي يفعلونها من أجلها، ولكن تجربتها مع الحمل جعلتها تستوعب 1% من الأشياء التي مرّ بها أهلها، واصفةً شعورها بوجود طفل في حياتها ومسؤولة عن قطعة منها والحب الذي تحسّ به ويكبر بداخلها يوميًا لا يوصف.

وكشفت عن أنها قد تزوجت في رمضان الماضي وقررت أن تكون أول شهور الزواج خاصة بها وبأهلها؛ لأنها تقدر الحياة العائلية وتحترم رغبة أهلها وأخواتها وزوجها الذين يفضلون الابتعاد عن الأضواء عكس حياة الشهرة التي اختارتها؛ فإن أهلها غير مجبرين على المشاركة في هذه الحياة.

يذكر أن روان بن حسين قد تزوجت من رجل قانون، دون أن تعلن عن هويته، مشيرة إلى أنه لا يملك أي حساب على مواقع التواصل، وقرّرا الاستقرار في دبي.