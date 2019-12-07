فن ومشاهير

حساب مزيف باسم محمد سعد يخدع زملاءه الفنانين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن حساب مزيف باسم محمد سعد يخدع زملاءه الفنانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتحل أحد الأشخاص هوية النجم محمد سعد، وأنشأ حسابًا على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ينشر من خلاله أخبارا عن نجم الكوميديا.

 

78483634_10157001550457151_1378929809073111040_o

 

Advertisements

وخدع الحساب المزيف عددا من الفنانين، واعتقدوا أنه للنجم محمد سعد، وبالدخول إلى قائمة الأصدقاء وجدنا عددا كبيرا من الوسط الفنى وهم؛ صبرى فواز، دانا حمدان، وليد منصور، أحمد فتحى، المخرج أحمد موسى، أحمد داوود، ريم مصطفى، الإعلامى رامى رضوان، عارفة عبد الرسول، محمد أنور، تونى ماهر، أحمد فهمى، والعديد من النجوم.

 

78417458_10157001550682151_7183795937473462272_o

وبالتواصل مع النجم محمد سعد أكد أنه لا يملك أى حساب على فيس بوك أو تويتر أو إنستجرام، وأخلى مسئوليته عن أى كلام ينشر على لسانه من خلال هذا الحساب.

يذكر أن آخر أعمال النجم محمد سعد فيلم "محمد حسين"، وتدور قصته فى إطار كوميدى حول سائق يتعرض لكثير من المواقف الكوميدية، التى تؤثر فى شخصيته وفى حياته بشكل عام، والعمل من إخراج محمد على، وتأليف شريف عادل، وبطولة محمد سعد ومى سليم وفريال يوسف وسمير صبري، وغيرهم من النجوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حساب مزيف باسم محمد سعد يخدع زملاءه الفنانين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا