شكرا لقرائتكم خبر عن حساب مزيف باسم محمد سعد يخدع زملاءه الفنانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتحل أحد الأشخاص هوية النجم محمد سعد، وأنشأ حسابًا على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ينشر من خلاله أخبارا عن نجم الكوميديا.

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وخدع الحساب المزيف عددا من الفنانين، واعتقدوا أنه للنجم محمد سعد، وبالدخول إلى قائمة الأصدقاء وجدنا عددا كبيرا من الوسط الفنى وهم؛ صبرى فواز، دانا حمدان، وليد منصور، أحمد فتحى، المخرج أحمد موسى، أحمد داوود، ريم مصطفى، الإعلامى رامى رضوان، عارفة عبد الرسول، محمد أنور، تونى ماهر، أحمد فهمى، والعديد من النجوم.

وبالتواصل مع النجم محمد سعد أكد أنه لا يملك أى حساب على فيس بوك أو تويتر أو إنستجرام، وأخلى مسئوليته عن أى كلام ينشر على لسانه من خلال هذا الحساب.

يذكر أن آخر أعمال النجم محمد سعد فيلم "محمد حسين"، وتدور قصته فى إطار كوميدى حول سائق يتعرض لكثير من المواقف الكوميدية، التى تؤثر فى شخصيته وفى حياته بشكل عام، والعمل من إخراج محمد على، وتأليف شريف عادل، وبطولة محمد سعد ومى سليم وفريال يوسف وسمير صبري، وغيرهم من النجوم.