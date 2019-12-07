اعرف موعد الحفلة القادمة للنجمة نوال الزغبى فى القرية العالمية بدبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة اللبنانية الكبيرة، نوال الزغبى، لإحياء حفل ضخم فى القرية العالمية بدبى، شهر ديسمبر الجارى، موجهة الدعوة لجمهورها للتواجد.
وقالت نوال عبر تويتر :"هالو دبى، لا أستطيع الانتظار حتى أراكم، ناطرتكن بحفلة القرية العالمية يوم الجمعة 13 ديسمبر الساعة 9 مساءً على المسرح الرئيسي.. كونوا كتار".
وكانت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، قد عبرت عن غضبها من تسريب أحدث أغنياتها "بدك تسأل على"، لافتة أنها لا تعرف من وراء التسريب وصعقت فى البداية وحاولت إيقافها.
وأكدت نوال فى لقاء مع برنامج The Insider بالعربي، أن ما حدث فاجأها، لأنها لم تكن تنوى طرحها فى هذا التوقيت، وذلك لأن كل شيء وله وقته المناسب، مشيرة إلى أن الأغنية كانت من الممكن أن تفشل إذا تم طرحها منذ 3 سنوات.
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