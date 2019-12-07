شكرا لقرائتكم خبر عن بيلي إيليش تحصل على 25 مليون دولار عن فيلمها الوثائقى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية بيلى إيليش قررت أن تختتم عام 2019 بصفقة تمنحها ملايين الدولارات، ووفقا لموقع " Hollywood Reporter " فإن بيلى إيليش تلقت عرضا مهما من " Apple TV+ " وذلك لتقديم فيلم وثائقى يقدم لمحة عن حياتها بالرغم من صغر سنها، ومن المقرر أن تنال بيلى عنه 25 مليون دولار، وانتشر الخبر بعد تسمية النجمة الشهيرة " Apple Music's Artist of the Year". وحسب موقع "paper" فإنه من المقرر أن يعرض الفيلم الذى يقدم بعض محطات بيلى إيليش فى 2020.

يذكر أن بيلى إيليش كشفت مؤخرا عن جولتها الغنائية العالمية لعام 2020 والتى ستبدأ فى شهر يوليو، حيث أكدت النجمة الشابة إنها ستحيى عددا من الحفلات فى عدد من الأماكن فى المملكة المتحدة وأوروبا.

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بيلي إيليش



بيلي إيليش