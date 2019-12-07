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شكرا لقرائتكم خبر عن قبل نهاية 2019 .. النجمة العالمية "بينك" تقرر الظهور بـnew look لشعرها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية بينك قررت أن تفاجئ جمهورها بـ look جديد يجعلها محور اهتمام الملايين عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، حيث عرفت بينك بقراراتها المفاجئة في بعض الأحيان والصادمة في أحيان أخري.
نشرت بينك البالغة من العمر 40 عاما صورة جديدة علي صفحتها الشخصية بموقع " إنستجرام " بعد أن قامت بقص شعرها و كانت ممسكة بشعرها في يدية، وعلق علي الصورة فكتبت: "وداع"، وقد حصدت الصورة أكثر من 885 ألف likes خلال يوم واحد فقط .
يذكرأن بينك أعلنت مؤخرا أنها قررت أن تتوقف عن تقديم أي عمل فني وأخذ فترة راحة، وذلك لكي تتاح لها الفرصة للتركيزعلى عائلتها، وجاء هذا القرار بعد أن ألبومين على التوالي، واستكمال جولة غنائية عالمية، وهو الخبرالذي تداولته عدد كبيرمن المواقع الفنية، ومن أبرزها " chartsinfrance "، حيث اهتمت بينك بأن تخصص عام 2020 بالكامل لحياتها العائلية بين أطفالها وزوجها .
بينك
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