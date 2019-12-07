مي العيدان عن أصالة وطارق العريان : ” بداهية تزوجتوا ولا قعدتوا “

كتب امير فتحي في السبت 7 ديسمبر 2019 05:55 مساءً - نشرت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو من إحدى حلقات برنامج ” Trending ” والتي أذيع بها تقريرا عن قضية الخلاف بين المطربة السورية ” أصالة ” وزوجها المخرج المصري ” طارق العريان ” والتي وصلت الأخبار حولها إلى حدوث طلاق بينهما .

لتكتب مي العيدان في تعليقها على مقطع الفيديو تعليقا أثارا جدلا واسعا والتي هاجمت فيه كلا من أصالة وطارق العريان فقالت : ” انفصال أصالة وطارق العريان .. يا أخي بداهية تزوجتوا ولا قعدتوا ” .

وانهالت التعليقات المهاجمة لمي العيدان بسبب هذا التعليق وطريقتها القاسية في الحديث على القضايا الشخصية .. واتهمها البعض بإنها تشعر بالغيرة من الفنانة أصالة .

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