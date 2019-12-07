أنغام تتلقى طلب زواج في السعودية.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرضت الفنانة المصرية أنغام، لموقف محرج خلال إحيائها حفل غنائي كبير ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفية بالسعودية.
أنغام، خلال الفواصل بين فقراتها الغنائية فوجئت بأحد الجمهور يناديها باسمها قائلًا: “بحبك يا أنغام تتزوجيني”، وقابلت أنغام الموقف بالسكوت ولم تعلق.
الفنانة المصرية علقت على طلب نفس الشاب لها بان تقدم أغنية “أكتبلك تعهد”، قائلة: “حاضر هنكتبه أكيد ما تقلقش”، وسط تفاعل وضحك كل حضور الحفل على ردها.
أنغام، تألقت خلال الحفل بفستان من اللون الأزرق، بأكمام من الريش، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها مما زاد من جمال إطلالتها.
وقدمت أنغام خلال الحفل عددا من أبرز أغانيها التي تجمع ما بين القديم والحديث منها: “حالة خاصة جدا” “بقول نسياك”، “ولا دبلت”، “هدنة”، “روحي وسنيني”، “أساميك الكتيرة”، “حبايبنا” و”هبدأ من الآخر، و”لا تهجى في كفوفي”، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.
وحقق حفل أنغام، الذي حضره حشد هائل من جمهورها الذي يجمع ما بين الجنسين، نسبة نجاح كبيرة جدًا وتصدرت أنغام موقع “جوجل”، بعد ساعات قليلة من حفلها.
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