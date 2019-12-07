محمود الليثي يطرح أغنية جديدة احتفالا برأس السنة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يستعد المطرب الشعبي المصري محمود الليثي، لطرح أغنية جديدة، تحمل عنوان”سهرانين”، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع إسلام شبيسي، وذلك خلال احتفالات رأس السنة .
ومن المقرر أن يقوم محمود الليثي، بإحياء حفلين غنائيين برأس السنة، الأولي في إيطاليا في مدينة ميلانو، يوم السبت الموافق 28 ديسمبر الجاري، والثانية يوم 31 بإحدي الفنادق الكبرى بالقاهرة.
وكان آخرأغاني محمود الليثي كليب “مصر حلوة”، كلمات هاني الصغير، وألحان وتوزيع باسم منير، وإشراف فني عبد الله منصور، وإخراج كامبا، والكليب تم تصويره في شوارع القاهرة بمناطق وسط البلد وأعلى كوبري قصرالنيل وبرج القاهرة، وتأتى الأغنية في إطار سلسلة من الأغنيات الوطنية.
وآخرأعمال محمود الليثى فى السينما فيلم “أنت حبيبى وبس” بطولة بوسى، محمد ثروت، إيمان السيد، أحمد حلاوة، ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج أحمد البدرى.
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