إليسا تنتهي من «حبة اهتمام»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتهت النجمة اللبنانية إليسا، من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم “حبة اهتمام”، وهي من ضمن أغاني ألبومها القادم، والذي من المنتظر طرحه خلال الفترة القليلة القادمة.

وكانت المطربة اللبنانية قد تواجدت، بالأستديو من أجل وضع اللمسات النهائية عليها، وقد نشرت صورة لها خلال التسجيل وعلقت عليها قائلة: ما زال الوضع عا حالو ولازم نشتغل شوي، سجّلنا غنية جديدة الليلة.

وتابعت إليسا قائلة: هالغنية بتعرفو اسمها من زياد برجي .. يللي لحنا وما كان موجود لأنو تعبان شوي. سلامتك زياد والغنية بتجنن ..#حبة_إهتمام.

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أغنية “حبة اهتمام”، من كلمات الشاعر أمير طعيمة، والحان زياد برجي، وتوزيع الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

وعلى جانب أحر، أحرجت الفنانة اللبنانية إليسا، أحد الجمهور خلال إحيائها حفل غنائي في أوتاوا، ضمن جولتها الغنائية بكندا.

وقالت إليسا خلال الحفل لاحد الجمهور الذي ظل يردد اسمها ويناديها خلال غنائها: “كيف يعني قايم وعم تنادي ماذا تريد، أغاني جديدة كل شيء أغنيه ما بيعجبك، من فضلك راجع لمكانك كل شيء بقدمه وماعندي شيء أخر أقدمه”، وذلك وسط صيحات وتصفيق لها على موقفه.

وكانت إليسا، قد تألقت خلال الحفل بباقة مميزة من أهم أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث وسط تفاعل كبير من الجمهور الكبير الحاضر للحفل.