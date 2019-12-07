شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عصام كاريكا يشعل حفل "ليالي المحروسة" الغنائى بموسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المطرب عصام كاريكا، مساء أمس الجمعة، حفل ليالي المحروسة ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، وسط حضور وتفاعل عدد كبير من الجاليات العربية، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركى آل الشيخ، وقدم كاريكا عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة منها"تحت الشباك" ،"بوليكا" ،"عزيزة"،"روميو" ،"عيون حبيبى" .

من ناحية أخرى يشارك كاريكا فى تلحين أغنية داخل عرض مسرحية "لوكاندة الأوباش" التى من المقرر بدء عرضها بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض بالأيام المقبلة، والمسرحية من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.

ويشارك فى بطولة العمل، كل من ماجد المصرى، ومايا دياب، وإيمان العاصى، وحسن الرداد، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وشيماء سيف، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح.



عصام كاريكا

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عصام كاريكا



عصام كاريكا

عصام كاريكا