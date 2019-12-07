شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة تكشف سبب طلاقها من أحمد فلوكس.. وتؤكد: "بحبه وبحترمه".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة هنا شيحة، أن الزوجة ترى نفسها مثلها مثل الراجل دون أى تقدير من الطرفين لمواجهة المشاكل، وهو ما يؤدى إلى عدم حل هذه المشاكل.

وأضافت الفنانة هنا شيحة خلال حوارها مع برنامج "مساء dmc"، أنها تجمعها بالفنان أحمد فلوكس علاقة صداقة قوية رغم الانفصال قائلة: "احنا أصحاب جدا.. وهو راجل جدع جدا.. واصحاب لحد دلوقتى.. واقف معايا فى مشاكل كتير.. وبحبه وبحترمه".

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وكشفت شيحة سبب طلاقها قائلة: "احنا كزوج وزوجة معرفناش نركب مع بعض.. وفضلنا أننا نفضل صحاب.. وساعدنى بعد الانفصال.. وحتى الآن أصحاب ومفيش بنا أى حاجة.. وبنفضل أقل الخسائر.. ولم نتفق فى الحياة اليومية.. واحنا بنحب بعض بجد.. وعلاقة الصداقة مستمرة".