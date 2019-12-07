شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان مراكش الدولى يكرم الأسطورة روبرت ريدفورد بجائزة فخرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح مهرجان مراكش الدولى للفيلم، الضيف الرئيسى لدورته الـ18، الممثل والمخرج والمنتج الأمريكى روبرت ريدفورد، جائزة فخرية عن مجمل مسيرته الفنية، والتى سلمتها له المخرجة الفرنسية ريبيكا سلوتوفسكى، والممثلة الفرنسية الإيطالية كيارا ماسترويانى.



روبرت ريدفورديحى الجمهور بعد استلام الجائزة



لحظة استلام روبرت ريدفورد الجائزة

ويعد ريدفورد أسطورة فى أوساط السينما، فضلًا عن أنه مناضل من أجل قضية السينما المستقلة والبيئة، وأدى أكثر من 70 دورا فى أفلام شهيرة، وقد دفعه حبه للسينما إلى الإخراج، مثل "أوردينارى بيبول" الذى حاز فى 1981 جائزة أوسكار أفضل فيلم وأفضل إخراج، كما نال فى 2002 جائزة أوسكار فخرية عن مجمل مسيرته ودعمه "مخرجين مستقلين".

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وقال الممثل الشهير، البالغ من العمر 83 عامًا، "آخر زيارة لى لمراكش كانت فى 2001 خلال تصوير فيلم (سباى جيم)، وأنا سعيد جدا بالعودة"، وأضاف – حسب ما نقلته "العين الإخبارية عن وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" - "أنتمى إلى عائلة رواة، وعندما كنت طفلًا.. كنت أقف مندهشًا كلما سمعت عبارة (كان يا مكان)، لأن القصص تسحرنا وتلهمنا ويمكنها أن تقيم رابطا فيما بيننا".



الحضور وقفوا تحية خاصة لر وبرت ريدفورد الحضور وقفوا تحية خاصة لر





وتابع ريدفورد – الذى تم تكريمه الجمعة- "نعيش اليوم فى عالم متشعب يبدو فيه أن الظلمات لها الغلبة، لذا أنشأت معهد ساندانس لدعم الأصوات المستقلة التى لا تجد مكانها فى الثقافة المهيمنة"، وكان المهرجان الذى يختتم، اليوم السبت، قد استضاف فى نسختة السابقة عام 2018، المخرج الأمريكى مارتن سكورسيزى، والممثل الشهير روبرت دى نيرو.