شكرا لقرائتكم خبر عن "فوج" تهنئ شريهان بعيد ميلادها.. وتصفها بالأيقونة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت مجلة "فوج" فى نسختها العربية، الفنانة الاستعراضية شريهان بعيد ميلادها، بنشر فيديو قديم، لها تغنى فيه للعيد، عبر حسابها بإنستجرام، تزامنا مع احتفال الفنانة الاستعراضية الكبيرة شريهان، أمس الجمعة بعيد ميلادها الـ55، وهو يوافق يوم 6 ديسمبر من كل عام، وحرص العديد من الفنانين وجمهورها على تهنئتها بعيد ميلادها، والاحتفال به.

وقالت فوج عبر حسابها :"تهنئة متأخرة للديفا والأيقونة العربية، الرائعة شريهان، النجمة الاستعراضية احتفلت بعيد ميلادها أمس الجمعة"، وطالبت من متابعيها أن يتركوا لشريهان رسالة عبر التعليقات.

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فيما كتب متابعو فوج تعليقات لتهنئة النجمة الكبيرة بعيد ميلادها، ووصفوها بالأيقونة والجميلة، وتحدث بعضهم عن ذكرياتهم فى فوازير شريهان فى رمضان، وكيف كانوا ينتظرونها.



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تعليقات محبى شريهان

ويذكر أن المخرج هادى الباجورى، كان قد كشف فى تصريحات صحفية، مطلع نوفمبر الماضى، أن الفنانة شريهان تستعد لعمل مسرحى جديد باسم "كوكو شانيل"، وأكد أنها كانت فى أعلى مستوى خلال التحضير للمسرحيتها، وقال: "مستواها أعلى من زمان كمان".

وتابع فى تصريحات له: "هذه أول مسرحية موسيقية تعتبر فوق مستوى اللى بيحصل برة ويتساوى مع مستوى مسارح برودواى"، ومسرحية "كوكو شانيل" كتب لها السيناريو والحوار والأغانى مدحت العدل ومن إخراج المخرج هادى الباجورى.