شكرا لقرائتكم خبر عن حسام على يصور مشاهد أكشن بمسلسل "شديد الخطورة" بقصر طوسون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور حالياً المخرج حسام على مشاهد أكشن ضمن أحداث مسلسل "شديد الخطورة" بطولة الفنان أحمد العوضى وريم مصطفى، المقرر عرضه على منصة WATCH IT قريباً، المسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وانتاج سينرجى، حيث تجمع المشاهد كلا من أحمد العوضى وريم مصطفى ومحمود حجازى، وأخرون.
ويتبقى لفريق العمل 4 أيام كاملة، وينتهى التصوير"شديد الخطورة" الذى يتناول قضية الهاكرز وخطورتها على الأمن القومي، واستخدامها بشكل كبير فى ضرب مؤسسات الدولة، حيث تعرض كل حلقة فى 30 دقيقة .
ويعد "شديد الخطورة" أول مسلسل فى الدراما المصرية ينتمى لنوعية مسلسلات الـ7 حلقات، ومن المتوقع أن يفتح آفاق جديدة على الدراما المصرية، خاصة أن العمل يعد حافزاً للمنتجين بتقديم أعمال متنوعة بين الأكشن والدراما الاجتماعية والكوميديا وغيرها على منصة watch it الرقمية، التي تخدم الجمهور بجميع فئاته، وتحرص شركة "سينرجى" على تقديم عدة أعمال مختلفة ومميزة خلال الفترة المقبلة تضاهى المسلسلات العالمية على منصة watch it .
"شديد الخطورة" بطولة أحمد العوضى، ريم مصطفى، هادى الجيار، رياض الخولى، حسنى شتا، محمود حجازى، ليلى حسين، ناهد رشدى، وعدد أخرمن الفنانين، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام على، إنتاج سينرجى.
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