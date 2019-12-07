قبل إجرائه عملية.. عمرو ياسين يطلب الدعاء لأحد أبطال "ما يطلبه المستمعون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يخضع الفنان الشاب ياسين محمد، غدا الأحد، لإجراء عملية جراحية، وهو أحد أبطال محاربة مرض السرطان، وشارك في حكاية "ما يطلبه المستمعون" بالجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك".

ونشر الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين، صورًا للممثل الشاب عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "ياسين محمد، شاب صغير من أبطال محاربة مرض السرطان.. شارك معايا في حكاية ما يطلبه المستمعون.. بكرة عنده عملية.. أرجوكم تدعو له بالشفاء".

حكاية "ما يطلبه المستمعون" بطولة نرمين الفقي، رانيا محمود ياسين، ميدو عادل، إيهاب فهمي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.