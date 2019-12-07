شريهان لمحبيها: "بعيش بيكم".. ونجوم الفن يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وجهت الفنانة شريهان الشكر لكل من حرص على تهنئتها بعيد ميلادها، والذي وافق أمس الجمعة 6 ديسمبر، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

ونشرت صورة لها، صاحبها التعليق التالي: "كل ثانية في عمري بحبكم أكتر وبعيش بيكم أكتر.. أنا بجد مش لاقية كلام أعبر بيه عن حبي وتقديري وسعادتي.. قلبي بيشكركم جميعاً.. شكراً لكل إنسان فنان مبدع أسعد قلبي في يوم عيد ميلادي".

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وردت الفنانة درة عليها: "احبك أكثر مما تتخيلين"، وكتب الفنان طارق الإبياري "نحبك كثيرا"، أما الفنانة هند صبري فقالت "عيد ميلاد سعيد يا أسطورتنا.. نحبك"، وعلقت الفنانة رجاء الجداوي "حبيبتي ربنا يسعدك"، وكتبت الفنانة إيمان العاصي "بنحبك يا ديفا.. أحلى ست في الدنيا".

شريهان ولدت في مثل هذا اليوم 6 ديسمبر، عشقت الفنان في سن مبكرة، ونجحت في أن تصبح إحدى أشهر نجماته على مستوى التمثيل والاستعراضات، قدمت مجموعة كبيرة من الأعمال المسرحية والسينمائية والتليفزيونية المهمة، من الأفلام: "المرأة والقانون"، "كريستال"، "سوق النساء"، "عرق البلح"، "الطوق والأسورة"، وفي التليفزيون: "نار ودخان"، "دمي ودموعي وابتسامتي"، "حول العالم"، "ألف ليلة وليلة.. الثلاث بنات"، "ألف ليلة وليلة.. عروس البحور"، أما على خشبة المسرح فلها: "علشان خاطر عيونك"، "شارع محمد علي"، "أنت حر"، "سك على بناتك".