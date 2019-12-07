ضد المساواة وأسباب انفصالها عن أحمد فلوكس.. أبرز تصريحات هنا شيحة لـ"DMC"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حلت الفنانة هنا شيحة، ضيفة على برنامج "مساء DMC" الذي يقدمه المذيع رامي رضوان، وتحدثت عن حياتها الشخصية وتجربتها كعضو لجنة تحكيم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأسباب انفصالها عن الفنان أحمد فلوكس، ونرصد لكم أبرز تصريحاتها..

- أنا ضد المساواة بين الرجل والمرأة، احنا مختلفين ومش زي بعض، ومالوش علاقة بالمساواة، احنا مينفعش يبقى فيه بينا فكرة المساواة، ربنا مخلقناش زي بعض.

- لم أندم على أي عمل فني قدمته من قبل، والندم يأتي حينما يقدم الإنسان شيئًا مغصوب عليه، وحينما أتذكر الفترة الماضية وأرى الأعمال التي قدمتها خلالها، أتيقن أن هذه الأعمال أفضل ما كان يمكن أن أقدمه خلال تلك الفترة.

- أختار أعمالي الفنية بناءً على عدة اعتبارات، بينها الشركة المنتجة والمخرج وطاقم العمل، وذلك بعد قراءة السيناريو.

- أعمل كممثلة منذ 20 عامًا، وعندي خبرة كبيرة في شغلانتي، وخريجة فنون مسرحية تمثيل وإخراج، ودرست يعني إيه دراما.. وليا خبرة في مهرجانين قبل كده (الاسكندرية والمركز الكاثوليكي).

- تحدثت عن طلاقها من أحمد فلوكس، قائلة" إحنا كأزواج معرفناش نركب على بعض، احنا أصحاب وهو راجل جدع جدا وأنا بحبه وبحترمه، وواقف معايا في مليون ألف مشكلة عندي هو اللي بيحلهالي.

- فضلنا إننا نفضل أصحاب ومنخسرش بعض، ولما انفصلنا هو اللي ساعدني أنقل بيت جديد وجاب الشركة اللي بتشيل العفش، وإحنا انفصلنا في رمضان وكان بيجي يفطر عندي"، وقلتله خلينا متحضرين ولذاذ ولما نشوف بعض نسلم على بعض ونحضن بعض، لأن الحياة مش مستاهلة كل الوجع ده.

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- اعترضت على نهاية حكاية "اتفضل في الصالون" في البداية، ولكن أدركت بعدها أن (دارين) نموذج موجود في الحياة ويجب مناقشته في الدراما.

- الكوميديا عندي أصعب بكتير عن التراجيدي والدراما.. ومعرفش أعمل أوي الإفيهات في الأعمال الكوميدية.

- أحب تقديم شخصية شادية وشويكار في أعمال السيرة الذاتية، و"أنا حرة" من الأعمال الدرامية التي لو أعيد تقديمها من جديد أتمنى المشاركة فيها.

- أتمنى تجسيد شخصية المناضلة الجزائرية "جميلة بوحيرد" في عمل فني خلال الفترة القادمة، لأنها سيدة مناضلة جدًا، وكانت مليئة بالصراع النفسي، والفيلم الذي قدم عنها لم يتناول هذا الصراع بالتفاصيل وإيه اللي يخلي ست تتعرض لكل هذا العذاب وتفضل متمسكة بأفكارها السياسية ولا تتنازل.

- لو جالي دور واحدة مجنونة هعمله.

- مقلة في السينما لإن قليل ما يعرض عليا فيها أعمال رغم حبي ليها.. بيعرض عليا أعمال تليفزيونية أكتر.