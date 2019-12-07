شريهان عن رجاء الجداوي: "أمي التي لم تنجبني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: ردت الفنانة شريهان على حديث رجاء الجداوي عنها وتهنئتها بعيد ميلادها الـ 55، وذلك عبر حسابها على "تويتر". وكتبت شريهان: :"أمي التي لم تنجبني.. ربي يبارك لي فيكي ويحفظك لي.. والحمد لله والشكر عليكي نعمة.. ببوس قلبك وجبينك.. رجاء الجداوي". وكانت رجاء الجداوي، وجهت رسالة لشريهان في عيد ميلادها الذي وافق أمس الجمعة 6 ديسمبر، قالت فيها: "حبيبتي الغالية أوي شيري أو بنتي التي لم أنجبها.. كل سنة وإنتي طيبة وسعيدة ومتمتعة بالصحة يا رب، بحبك يا شيري".

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