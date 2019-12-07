"الشمس" تشارك بمسرحية "ست الدنيا" في "بكرة أحلى" بالهناجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قالت الفنانة وفاء الحكيم، مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة التابعة للبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تشارك ضمن فعاليات الملتقى العربي لذوي الاحتياجات الخاصة "بكرة أحلى ٧" و الذي يقام بمركز الهناجر للفنون.

وتابعت الحكيم، في بيان صحفي، أن الفرقة تشارك بعرض "ست الدنيا"، والذي يعرض يوم الثلاثاء المقبل الموافق ١٠ ديسمبر الجاري في تمام الساعة الثانية ظهرًا على مسرح مركز الهناجر للفنون، كما يقدم عضو الفرقة سيد قمر مقاطع غنائية ضمن حفل افتتاح الملتقى غدًا الأحد في تمام الساعة الثامنة مساء.

يذكر أن هذه ليست المشاركة الأولى للفرقة ضمن فعاليات الملتقى، إذ شاركت العام الماضي بمعرض الفنون التشكيلية لأعضاء الفرقة من ذوي الإحتياجات الخاصة، بالإضافة الى تقديم عرض"الحكاية روح".

عرض"ست الدنيا" هو نتاج ورشة الرقص الإيقاعية للفرقة تحت إشراف الفنان ميدو آدم، تأليف وأشعار بلال إمام، ألحان وغناء أحمد الناصر، وبطولة أحمد الدسوقي، محمود سعيد، هيثم حسن، مريم نصر، تصميم و تدريب ميدو آدم.