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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
حرصت الفنانة درة على توجيه رسالة لمستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد انتشار شائعة زواجها سرًا من الفنان الراحل نور الشريف.
وكتبت درة عبر حسابها الرسمي على الموقع نفسه "مُروجي الإشاعات الكاذبة على فيسبوك وكل من ينشرها ويعلق عليها. أتقو الله وكفاية تشويه للناس المحترمة بكلام مفبرك ولا يمت للحقيقة بصلة.. شيء سخيف فعلا".
كانت درة نفت الشائعة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، وقالت إن ما يتردد حاليًا ليس له أساس من الصحة، موضحة: "دي إشاعة سخيفة وليس لها أساس من الصحة، ومعنديش تعليق تاني".
جدير بالذكر أن درة يُعرض لها حاليًا مسلسل "بلا دليل"، ويشاركها البطولة خالد سليم، نيقولا معوض، حازم سمير، تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد شائعة ارتباطها سرًا بنور الشريف.. درة توجه رسالة لمستخدمي "فيسبوك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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