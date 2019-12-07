تراند اليوم : فنانة شهيرة أعلنت مثليتها الجنسية تنشر جلسة تصوير عارية تمامًا...



أثارت فنانة شهيرة موجة من الجدل، واستغراب أصدقائها في الوسط الفني، بعد نشر جلسة تصوير لها عبر موقع "إنستجرام"، عارية تمامًا.

الفنانة ونجمة Pretty Little Liars السابقة «آشلي بينسون»، والتي أعلنت عن مثليتها الجنسية وتزوجت صديقتها، كارا ديليفين، نشرت صورها دون ارتداء أي شئ سوى حذاء عالي الساق.

وقد لفتت الصورة انتباه أصدقاء آشلي المقربين ومن بينهم راشيل بروسناهان بطلة Marvelous Mrs Maisel والتي علقت على الصورة بـإيموجي وجه متعجب وفك مفتوح.

كما تلقت بينسون البالغة 29 عاماً إطراء مضاعفاً من زوجتها كارا البالغة 27 عاماً التي ردت على تعليق بروسناهان "قولي لي عن الأمر".

وقد ردت بينسون على تعليق حبيبتها بـ إيموجي عبارة عن قلب أحمر وجملة "أحبك" للعارضة الشهيرة ديليفين.

يذكر أن الممثلة المثلية كارا ديليفين تزوجت من حبيبتها وعقدتا مراسم الزفاف في كنيسة لاس فيغاس الصغيرة، وحضر حفل الزفاف العديد من المشاهير والنجوم العالميين.