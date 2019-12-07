تراند اليوم : أول رد فعل لممثلة شهيرة على حبس طليقها في تهمة "مخلة بالشرف"

أعربت الممثلة السورية، سارة نحلة عن سعادتها بالحكم الصادر لصالحها بحبس طليقها الممثل أحمد عبدالله محمود عامين، بتهمة خيانة الأمانة، لعدم تسديد "إيصال أمانة" مستحق عليه.

وقالت في تصريحات صحفية: "أنا سعيدة جدًا بالحكم"، مشيرة إلى أن طليقها كان قد تعهد بسداد "إيصال الأمانة لصالحي، إلا أنه يفعل، وظلمني".

وأشارت إلى أنه كان يتقاضى جميع أموالها، معتبرة أنه يستحق الحكم الصادر ضده، لأنه "هو وأمي ظلماني بالزور والباطل"، وختمت قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل فيه وفي أمه".



كانت مصادر أمنية قالت إنه سيتم تنفيذ الحكم بحبس الفنان الشاب بعد صدور حكم نهائي بتهمة "خيانة الأمانة" في دعوى رفعتها طليقته ضده.

وجاء ذلك بعد أن قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر بتأييد حبسه لمدة عامين، بعد أن أدانته بعدم سداد "إيصال أمانة" لطليقته الممثلة السورية سارة نخلة.

يشار إلى أن هناك دعاوى متبادلة بين الممثل الشاب وطليقته أمام المحاكم، وقد برأته المحكمة من تهمة الاعتداء عليها بالضرب. بينما برأت الممثلة السورية من الاعتداء بالضرب على والدة طليقها.