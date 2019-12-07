تراند اليوم : عرض مغر من موقع إباحي لمطرب شهير يحيي حفلاً بالرياض اليوم...

أثار المغني الأمريكي، جايسون ديرولو ضجة بعد أن حظرت صورة له نشرها عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام" لظهروه فيه باللباس الداخلي، الأمر الذي اعتبرته إدارة الموقع ينتهك المعايير التي تضعها وتمنع عدم نشر الصورة العارية، وذات المحتوى الجنسي.

لكن الجديد هو تلقيه عرضًا من شركة إباحية ليحصل بموجبه على 500 ألف دولار، مقابل نشر صور ومقاطع الفيديو الخاصة به، من دون أن يحتاج إلى التعري.



وعرض موقع "CamSoda " الذي ينشر العروض الجنسية الحية على "ديرلوون" إنشاء صفحة خاصة به على منصته، بعد أن أزاح "إنستجرام" صورته، الأمر الذي أغضبه، متهمًا الموقع بانتهاج معايير مزدوجة لكونه يسمح بنشر صور نساء عاريات.

ومن المقرر أن يحيي "ديرولو" حفلاً غنائيًا اليوم ضمن فعاليات "موسم الرياض" في ختام مهرجان "نيكسوس".