تراند اليوم : ضجة بعد كشف زواج نور الشريف من «درة» سرًا.. والفنانة توضح...

أحدثت أنباء متداولة عن زواج الفنان الراحل نور الشريف من الفنانة «درة» سرًا، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وعبر البعض عن صدمتهم من هذه الأنباء متسائلين عن مدى صحتها.
وبعد الضجة التي أحدثها الخبر المنتشر على مواقع السوشيال ميديا، خرجت الفنانة درة لتوضيح حقيقة الأمر، مؤكدة أن ما يقال بشأن زواجها من الفنان الراحل نور الشرسيف سرًا، لا أساس له من الصحة، متحدية من يخرج دليلًا على هذه الشائعة.
وكانت آخر أعمال درة الفنية مسلسل "بلا دليل" الذي حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه على شاشات التلفزيون، ويعد المسلسل هو البطولة الثانية لها بعد مسلسل "الشارع اللي ورانا".
وتوفى الفنان نور الشريف في أغسطس 2015، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة عن عمر يناهز 69 عاما.