شاهد.. القائمة الكاملة لأشخاص يشبهون المشاهير

يخلق من الشبه أربعين ، رفع بعض الأشخاص العاديون هذة المقولة عندما أصبحوا نسخة طبق لأصل لبعض نجوم الفن والمشاهير.

وفي هذا التقرير سنرصد أهم النجوم الذين أصبح لديهم شبيه طبق الأصل:-

وجاء في المركز الأول النجم تامر حسني، أثار شبيه تامر جدل واسعًا، عندما نشر بعض صوره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، وظن البعض حينها أن تامر حسني ملامحه أختلفت، ليكشف أنه شخص حقيقي غير تامر، أسمه عمر ويعمل مهندسًا، وعندما تداول صوره عبر مواقع محبين النجم تامر حسني، أصر تامر على مقابلته لتكون مقابلة أعتبرها تامر من أسعد لحظات حياته.

وأحتل المركز الثاني النجم العالمي مارلين مانسون، لم تكن المرة الأولى الذي يشبه شخص لمارلين لكن من يستطيع أنه يشبه من الصوت كان نادرًا، وخطف الأنظار شبيه مارلين مانسون عندما فاجأ جمهور أكس فاكتور، بأنه يستطيع الغناء مثل مارلين وليس المظهر فقط.

وعلى غرار مارلين شبيه جاستن بيبر، خطف شبيه جاستن بيبر الأنظار، عندما صعد أيضًا إلى مسرح جوت تالنت، وغنى أغنية بعنوان baby، وهي أولى كليبات الشهرة للنجم العالمي جاستن بيبر، وفاجأ الجميع بصوته، حيث لم يصدق البعض أنه شبيه وظن البعض أن من يغني هو جاستن نفسه.

ولم يكن هؤلاء فقط من كان لديهم معجبين يشبهنم في الصوت والشكل، ولكن أيضًأ، هناك من قلد وتدرب ليكون شبيه لأحد المشاهير ومن أبرز هؤلاء الشاب الإسباني سيرجيو كورتيس، والذي بالفعل يعد نسخة منسوخة للنجم العالمي مايكل جاكسون، حيث استمر طوال السنوات يحاول أن

يتدرب على رقاصات مايكل جاكسون، وأيضًأ صوته في الغناء، وبالفعل أصبح شبيهًا له، لكي يصل إلى مرحلة أن يقيم حفلًا غنائيًا، والمفاجأة أنه بالفعل أقام هذا الحفل، والذي شهد نجاحًا مذهلًا.

ولم يكن ذلك بجديد، فأحيانًأ يكون الفنانين لديهم شبيه، أو من يحاول تقدليهم وينجح، ولكن وصل الأمر عندما لا يكون هناك شبيه لهم، ولكن يلجأ شخص لعمل عمليات جراحية عديدة، حتي يكون مظهره مثل هذا الفنان، ومن أبرز هؤلاء النجمة هيفاء وهبي.

تعرضت النجمة هيفاء وهبي، للذعر عندما قامت الفنانة الشهيرة هيفاء ماجيك، بتقلديها، ولكن ما يجهله الكثيرين أنها في الأصل كانت شاباً أسمه ​صبحي عادل​، لكنها لم تكن مقتنعة يوماً بأنها تريد أن تكون رجلاً أو أنها ذكر، وتعاملت كل حياتها على أساس أنها شابة، إلى أن قررت الخضوع لعمليات تجميلية. وروت عدة مرات كم كانت هذه الفترة صعبة عليها، بسبب الاوجاع التي كانت تشعر بها، حتى أنها تمنت الموت حينها، لأنها لم تعد تستطيع أن تتحمل آلامها، ووصل بها الأمر الى تناول أدوية أعصاب.

هيفا ماجيك من مواليد عام 1990 في ​سوريا​، ولكنها فلسطينية الأصل إنتقلت من سوريا للعيش في لبنان، قبل أن تذهب لفترة الى ​ماليزيا​ لكي تستطيع التحول وممارسة تحولها، وميولها ​الجنس​ي والجسدي.

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ويعد هذا الأمر عاديًأ، حيث لم

تكن الوحيدة التي تعبر جنسيًا، وهناك الكثير من سبقوا لهذا الأمر، ولكن الغريب في الأمر أنها إتخذت هيفا ماجيك إسم رسمي لها، ولا يمكنه أن يكون إسمها الحقيقي للحصول على الاوراق الثبوتية بعد تغيير الجنس، أما اختيارها لاسم هيفا على أنه إسم فني، فلا تنكر أنها كانت متأثرة بالفنانة هيفا وهبي، والتي كانت تعتبرها من أكثر الفنانات المحبوبات، عندما قررت ان تتحول وكانت تحبها كثيرا في ذلك الوقت.

تقول هيفا ماجيك إنها هي من قررت دخول عالم الفن، وليس بهدف تقديم صوت بل مواضيع أو حدث حصل معها، كما أنها تطرح كل فترة أغنية عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

ومن يعتقدون أن هذا الأمر غير طبيعيًا، فهناك من أجرى الكثير من العمليات، والتي بلغت تكليفتها أكثر من مئة ألف دولار.

وحدث هذا عندما قرر الشاب البرازيلي سيلسو سانتبانس، بأن يكون نسخة طبق الأصل لدميته المفضلة كين، صديق الدمية باربي.

أجرى سيلسو أربع عمليات تجميل لأنفه وذقنه وفكه، وقام بزرع السيليكون في صدره، ليتحول بعدها الى نجم مشهور تصدر صفحات المجلات الشهيرة وشاشات التلفزيون.

وعلى غراره تعرضت الشابة الروسية فاليريا لوكيانوفا، لتصدر الصحف والمجلات وشاشات التلفزيون، وذلك لتشابهها الكبير بالدمية باربي.

ولكن أكدت فاليريا بأنها لم تجرِي سوى عمليّة واحدة فقط في الصدر.. أما الباقي فهو على طبيعته، مؤكدة أنها لم تقم بتغيير شيء ولم تخضع لأي عمليّات تجميلية، وأنها ولدت هكذا.

ورغم من أنها تتمتع بهذا الجسم الذي تحلم به لربما أي إمرأة أو شابة في عمرها، أكدت كثيرًأ لوكيانوفا بأنها لا تريد أن يتم تصنيفها كمجرّد لعبة، وعلى العكس تريد أن تُظهر جانباً من شخصيتها الذي لا يعرفه أحد عنها.

وفي نهاية هذا التقرير، لم يكن هؤلاء الفنانين هم الوحيدين، بل هناك أكثر من ألف فنان وفنانة تعرضوا لمثل هذة التشابهات، ومنهم من أعرب أحب الموضوع، وأيضًا منهم من أغضبه ذلك، لوجود شبيه.